FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - YALOVA TERMAL YOLUNDA KALDIRIM ÇALIŞMASI SONA ERDİ

Yalova- Termal yolu üzerinde Fatih Caddesi sonu ve Orman İşletme Müdürlüğü kavşağı arasında başlayan kaldırım çalışması, desenli kare taşlarla döşendi. Karşılıklı olarak her iki kaldırım güzel bir görüntü oluşturdu. Daha önceden aynı güzergah üzerinde Yalova Belediyesi tarafından asfaltlama çalışması yapılmış ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından kaldırım çalışmasının en kısa sürede başlayacağı söylenmişti.

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