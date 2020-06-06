Yalova Terma City yeni dönemde hizmet vermeye başladı
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Yalova Terma City yeni dönemde hizmet vermeye başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerini geçici olarak durduran termal tesisler, normalleşme sürecinde belirlenen tedbirleri hayata geçirerek hizmet vermeye başladı.

Yalova Terma City yeni dönemde hizmet vermeye başladı
06.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:51

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerini geçici olarak durduran termal tesisler, normalleşme sürecinde belirlenen tedbirleri hayata geçirerek hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında çalışmalarını tamamlayan Yalova'daki 29 tesis, misafirlerine kapılarını açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çalışmaların tamamladıktan sonra açılışını yapan Karaderili Şirketler Grubuna bağlı Yalova Termal City de, ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan İşletme Müdürü Mustafa Hügül, genelge kapsamında belirlenen sosyal mesafe ve hijyen kriterlerine göre tedbirler aldıklarını ifade etti.

Hügül, tüm olumlu ve olumsuz senaryolar üzerinden geçerek misafirleri için sağlıklı ve hijyenik bir ortam hazırladıklarını aktardı.

Oteldeki hijyen ve güvenlik standartlarını yeni dönemle yeniden tanımladıklarını kaydeden Hügül, "Almış olduğumuz tüm önlemler bakanlıklarımızca belirlenen kurallar çerçevesinde olup tüm kriterler tarafımızdan hassasiyetimizle uygulanmaktadır. Tüm personelimize gerekli olan pandemi eğitimleri ve hijyen sertifikaları tarafımızdan sertifikasyonları yaptırılmış olup eğitimleri tamamlanmıştır." diye konuştu.

-Konukların son 14 günlük ziyaretleri not edilecek

Otele gelen konuklarla ilgili aldıkları tedbirlere de değinen Hügül, misafirlere girişte termal ateş ölçüm işlemlerinin yapılıp ücretsiz maske verileceğini söyledi.

"Ateş ölçümü yapıldıktan sonra resepsiyon tarafına misafirlerimizi alarak otel hakkında almış olduğumuz kurallarla ilgili bilgi formları sunuyoruz." diyen Hügül, şöyle konuştu:

"Ayrıca misafirlerimizden de son 14 gün içerisinde ziyaret ettikleri yerler ve herhangi bir kronik rahatsızlığı olup olmadığıyla ilgili de bilgi rica ediyoruz. Giriş işlemleri esnasında tüm misafirlerimizin valizleri dezenfektan ekibimiz tarafından dezenfektan işlemleri ve sterilize işlemleri yapılmaktadır. Asansörde de önlemleri unutmadık. Asansör önlerinde ayaklı dezenfektanlarımız, asansör içi yer zemin sosyal mesafe uyarı stickerlarımız yer almaktadır."

Otelde bulunan kapalı ve açık havuzlarda şezlong aralıklarının 1,5 metre mesafe kuralına uygun olarak hazırladığını söyleyen Hügül, otomatik dozaj sistemi ile de havuz içindeki dezenfektanı periyodik olarak yerine getirdiklerini belirtti.

Otel odalarında tek kullanımlık malzemeleri tercih ettiklerini de ifade eden Hügül, restoranda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak masa ve sandalye düzenlemesinin gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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