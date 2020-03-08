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Dünya Kadınlar Günü, Yalova, Ekonomi

Yalova Terma City'de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Yalova Terma City'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bazı etkinlikler yapıldı.

08.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:10
Yalova Terma City'de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Yalova Terma City'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bazı etkinlikler yapıldı.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Yalova Terma City'deki etkinlikler, kahvaltı ile başladı.

Yalova kadın girişimcilerinin kendi el emekleri ile yaptığı yöresel ürünleri Terma City otel yönetiminin ücretsiz sağladığı stantlarda gün boyunca satışa sunduğu etkinlikler kapsamında uzmanlar tarafından kadın hakları ve kadın sağlığına ilişkin konferanslar verildi.

Katılımcılar ve çocuklar için el yapımı çikolata yapımı, ebru sanatı ve çocuk ahşap boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Karaderili, toplumsal ve ekonomik gelişme için kadınların desteklenmesinin önemini vurgulayarak, "Kadınların çalışma hayatında var olmalarının toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı kendi sosyoekonomik durumlarını, ailelerini ve çevrelerini geliştirecek ve tüm toplumda etki yaratacak önemli bir değişim ve gelişimin öncüsü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Karaderili, şirketlerinde kadın istihdam oranının 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 50-55 seviyelerine yükseldiğini, kadına ve kadın iş gücüne güvendiğini, tesislerinde işe alımlarda kadın istihdamının özellikle takibini yaptığını bildirdi.

Yalova ve bölge kadınlarının Yalova'daki otelleri Terma City'deki etkinliğe gösterdiği yoğun ilginin kendilerini çok memnun ettiğini aktaran Karaderili, kadınların iş gücüne katılımının ve istihdamının; sürdürülebilir kalkınmanın, ekonomideki yükselişin ve çarkların dönmesinin en önemli unsuru olduğunu vurguladı.

Karaderili, "Hayatın her anında fedakarlığın, duyarlılığın ve şefkatin sembolü olarak bilinen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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