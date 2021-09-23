Yalova son dakika deprem! Marmara'da deprem mi oldu? Son dakika deprem

Marmara'da deprem mi oldu? sorusunun yanı sıra Yalova son dakika deprem!Son dakika deprem başlıkları da gündemin merak edilen konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde meydana gelen depremler ile ilgili son dakika haberler i araştırılıyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son dakika verilerine göre 3.0 olarak açıklandı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MARMARA'DA SON DAKİKA DEPREM!

Saat 08:57'de, Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi kıyıya yakın bölümünde yaşanan depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Son Depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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