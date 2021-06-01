Yalova sahillerini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağıldı
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Yalova sahillerini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağıldı

Yalova sahillerini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağıldı
Anadolu Ajansı / Güven Kaya - Haberler | Güncel

Yalova'nın Altınova ilçesinde son zamanlarda görülen deniz salyası (müsilaj), rüzgarın da etkisiyle dağıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde son zamanlarda görülen deniz salyası (müsilaj), rüzgarın da etkisiyle dağıldı.

İlçe merkezi ile Tavşanlı ve Kaytazdere beldeleri sahilinde etkili olan müsilajın deniz yüzeyinde dağılması, uzun süredir denize açılamayan balıkçıları umutlandırdı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara Denizi genelinde rastlanılan beyaz tabakanın yaklaşık 3 aydır değişik bölgelerde görüldüğü hatırlatıldı.

Denizde oluşan tabaka ile ilgili numuneler alınarak incelendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İncelemeler sonucunda olayın her yıl gerçekleşen 'alg patlaması' olduğu anlaşılmıştır. Alınan numunelerin mikroskobik incelemesi sonucunda 'ceratium furca', 'noctiluca scintillans', 'protoperidinium brevipes', 'chaetoceros sp.' tespit edilmiştir. Tespit üzerine yapılan yorum da fitoplanktonların dinoflagellat sınıfından olan bu türlerin bölgede bulunmasının doğal olduğu, kozmopolit olan bu türlerin bölgede yılın her mevsimi bulunduğu ancak litredeki birey sayısının alışılmışın dışında aşırı yüksek olduğu görülmektedir. Kışın soğuk geçmesinin ardından su sıcaklığının aniden yükselmesi ve yağışlar sonucu suda aşırı azot, fosfor (nutrient) birikiminin bu türlerin çoğalması için uygun bir ortam hazırlaması sonucu bölgede alg patlaması olduğu anlaşılmaktadır."

Bunun tamamen doğal bir olay olduğu ve ortamdaki nutrient konsantrasyonunun azalması sonucu litredeki birey sayısının normal seviyelere geleceği aktarılan açıklamada, "Yalova ilinde evsel atık sular, YASKİ, TAS-KAB, Mavi Deniz, Armutlu, Esenköy ve Koru atık su arıtma tesislerinde arıtılarak denize verilmektedir. Ayrıca ilimizde faaliyet gösteren sanayi kaynaklı atık sular da arıtılarak denize verilmektedir. İl Müdürlüğümüz tarafından belirli periyotlarda atık su arıtma tesislerinden numuneler alınmakta ve takibi yapılmaktadır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

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