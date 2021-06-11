YALOVA SAHİLLERİ, YENİDEN DENİZ SALYASIYLA KAPLANDI
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YALOVA SAHİLLERİ, YENİDEN DENİZ SALYASIYLA KAPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası, Yalova sahillerini yeniden beyaza bürüdü.

MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası, Yalova sahillerini yeniden beyaza bürüdü. Feribot seferlerinin yapıldığı Altınova ve Çiftliköy sahillerini kaplayan deniz salyası, dronla havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'nde şubat ayından itibaren görülmeye başlanan ve yaklaşık 4 aydır etkili olan deniz salyası, Yalova'nın sahil kesimini de kapladı. 2 hafta önce sahillerde görülen salyanın dağılmasının ardından tekrar bölgeye dönmesi tedirginlik yarattı. Deniz salyası, özellikle Altınova ve Çiftliköy sahillerini beyaza bürüdü. Yaşanan deniz kirliliği, görenleri şaşkına çevirdi. Feribot seferlerinin düzenlendiği bölgedeki yoğunlaşan deniz salyasının kıyıyı kapladığı gözlemlendi. Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin deniz salyası temizleme çalışmaları ise devam ediyor.

YALOVA SAHİLLERİ, YENİDEN DENİZ SALYASIYLA KAPLANDI
YALOVA SAHİLLERİ, YENİDEN DENİZ SALYASIYLA KAPLANDI
YALOVA SAHİLLERİ, YENİDEN DENİZ SALYASIYLA KAPLANDI
YALOVA SAHİLLERİ, YENİDEN DENİZ SALYASIYLA KAPLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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