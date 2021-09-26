Yalova polisi, iki günde 100'den fazla kamera izleyip kayıp paranın izini sürdü

İSTANBUL (DHA) - BURSA'dan 3 gün önce İstanbul'da gitmek üzere yola çıkan Ahmet Dağ'ın (56), Yalova'da bindiği minibüste unuttuğu 111 bin lira parası, iki gün içerisinde 100'den fazla kamera görüntüsü izleyen polis tarafından bulunarak kendisine teslim edildi. Dağ, büyük mutluluk yaşarken, parayı aldığı belirlenen kişi hakkında ise inceleme başlatıldı.

Olay sabah saatlerinde Yalova'da meydana geldi. Bursa'nın Gürsu ilçesinde oturan Ahmet Dağ, çocuklarının eğitimi için aracını sattı. Sattığı aracından kalan 111 bin lirayı, borç aldığı arkadaşına teslim etmek için geçen cuma günü İstanbul'a gitmek için yola çıkan Ahmet Dağ, Yalova Otogarından deniz otobüsü terminaline gitmek için şehir içi minibüsüne bindi. İçi para dolu poşeti minibüste unutan Ahmet Dağ, Pendik'ten Yalova Terminali'ne geri döndü. Kaybettiği parasını bulamayan Dağ, polis merkezine başvurdu.

Para dolu poşeti alarak polise teslim etmeyen J.A.A. hakkında ise inceleme başlatıldı.