Yalova'nın yediveren "Sermayecik çileği"nde ilk hasat başladı
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Yalova'nın yediveren "Sermayecik çileği"nde ilk hasat başladı

Yalova'nın yediveren 'Sermayecik çileği'nde ilk hasat başladı
Anadolu Ajansı / Güven Kaya - Haberler | Ekonomi

Yalova'nın Altınova ilçesi Sermayecik köyünde üretilen ve çoğunlukla İstanbul'a satılan "yediveren" çileğin ilk ürünlerinin toplanmasına başlandı.

Yalova'nın Altınova ilçesi Sermayecik köyünde üretilen ve çoğunlukla İstanbul'a satılan "yediveren" çileğin ilk ürünlerinin toplanmasına başlandı.

Aroması, lezzeti ve uzun raf ömrüyle ilgi gören "Sermayecik çileği", ilçe merkezine 16 kilometre uzaktaki 100 haneli köyde 200 dekarda 50 yılı aşkın süredir üretiliyor.

Seralarda ve açık alanlarda örtü altı üretim yapan köylüler, yılda birkaç kez ürün veren çileğin, kalite ve verimiyle bu sezon da yüzlerini güldürmesini umuyor.

Sermayecik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Resul Çiftçi, AA muhabirine, köylülerin 3 kuşaktır çilek üretimiyle uğraştığını söyledi.

Bu yıl bölgenin çileğe doyacağını vurgulayan Çiftçi, 550 ton civarında rekolte beklediklerini bildirdi.

Sermayecik çileğinin Marmara Bölgesi'nde aranan ve bilinen bir ürün olduğunu dile getiren Çiftçi, "Köyün ana geçim kaynağı çileğimizin büyük bölümünü İstanbul'a gönderiyoruz. Raf ömrü uzun olan Sermayecik çileği, aroması yönünden de bölgemizde en çok tüketilen meyvelerden biridir." diye konuştu.

Hasat aralık ayına kadar devam edecek

Kooperatif olarak üreticiden aldıkları çilekleri paketleyerek Yalova ve İstanbul'daki hallere gönderdiklerini belirten Çiftçi, çileğin üreticisine her yıl kazandıran bir mahsul olduğunu, hasadın aralık ayına kadar süreceğini ifade etti.

Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali'ni 2007'den 2019'a kadar ağustos aylarında 13 yıl düzenlediklerini kaydeden Çiftçi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen etkinliğin bu yıl yapılıp yapılmayacağının henüz belli olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

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