Yalova'nın uluslar arası termal otellerin merkezi olması için proje hazırlanacak
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Yalova'nın uluslar arası termal otellerin merkezi olması için proje hazırlanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yalova'nın çok değerli termal kaynağı bulunduğunu belirterek, "Uluslararası termal oteller, sağlık otelleri merkezi haline gelebilir.

03.07.2020 17:30 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:42

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yalova'nın çok değerli termal kaynağı bulunduğunu belirterek, "Uluslararası termal oteller, sağlık otelleri merkezi haline gelebilir. Değerlendireceğiz, proje yapmaya çalışacağız burayla ilgili" dedi.

Bakan Ersoy, Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Sağlık Bakanlığına ait tesisleri gezerek incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Ersoy, termal turizmin Türkiye için önemli olduğuna değinerek Yalova'nın değerli kaynaklara sahip olduğunu ancak gereken gelişmeyi gösteremediğini ifade etti.

Ersoy, tesisleri gezdiğini ve incelediğini dile getirerek, "İlgili bakanlıklarla da görüşüp buradaki alanları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yalova'nın konumu çok önemli bir yerde. Bizim üç tane büyük şehrimizin tam ortasında; hem İstanbul, hem Bursa, hem de Kocaeli var. Hem karadan yeni İzmir otobanıyla birlikte hem denizden ulaşımı çok kolay. O yüzden burada ne yapsanız tutar. Çok değerli termal kaynağı var. Uluslararası termal oteller, sağlık otelleri merkezi haline gelebilir. Değerlendireceğiz, proje yapmaya çalışacağız burayla ilgili. İlgili bakanlıklarla görüşüp Yalova halkının görüşünü alıp doğasına en uygun yer haline getireceğiz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Karaca Arboretum'da da incelemelerde bulunarak yetkililerden tesis hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Cuma namazını Yalova'da kılan Ersoy, Yalova Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Yalova'nın uluslar arası termal otellerin merkezi olması için proje hazırlanacak

Kaynak: AA

Manşet

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