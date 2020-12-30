Yalova'nın neyi meşhur? Yalova'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Yalova'nın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Yalova'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Yalova'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Yalova'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Yalova'nın en meşhur yemekleri, Yalova'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Yalova'nın neyi meşhurdur, Yalova'nın nesi meşhur? Yalova'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

YALOVA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Yalova ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Termal Çorbası

Milföylü Yalova Kebabı

Yalova Köftesi

Papara

Paponi

Çirbuli

Papa

Yalova köftesi

Lalanga

Pavli

Yaprak Pidesi

Pavli

Kaçamak

Silohto

Böğür

Yalova'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.