Yalova'nın ihracatını tersaneler sırtladı

YALOVA (İHA) - Yalova'dan 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 855 milyon dolar 685 bin dolar oldu. İhracatın 757 milyon 184 bin dolarını tersaneler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolar olarak açıklanırken Yalova en çok ihracat yapan iller arasında 24'üncü sırada yer aldı. Yalova'da 2020 yılında 524 milyon 950 bin dolar olan ihracat yüzde 63 artarak 2021 yılında 855 milyon dolar 685 bin dolara ulaştı. Yalova'da en yüksek ihracat rakamına 219 milyon 898 bin dolar ile kasım ayında ulaşıldı. En düşük ihracatın olduğu ay ise 4 milyon 136 bin dolar ile ocak ayı oldu.

Kentteki ihracatın aslan payını gemi ve yat sektörü aldı. Sektör geçtiğimiz yıla göre ihracatını yüzde 64 artırdı. 2020 yılında 461 milyon 818 bin dolar ihracat yapan tersaneler, 2021 yılında ise ihracatını 757 milyon 184 bin dolara ulaştırdı. Gemi yat sektörünün toplam ihracatı ise 1 milyar 626 milyon 377 bin dolar olarak açıklandı.

Yalova'da gemi ve yat sektörünü 24 milyon dolar ihracat ile kimyevi madde ve mamülleri sektörü takip etti.

Süs bitkileri üretiminde söz sahibi illerden olan Yalova'da, sektörün ihracat rakamları bir önceki yıla göre yüzde 48,3 arttı. Süs bitkileri sektörünün ihracatı 4 milyon 874 bin dolar olarak açıklandı. - YALOVA