Yalova'nın Her Yerini Dubalarla Doldurdular"

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, "Yalova Belediyesinin son 5 yıllık icraatlarına damga vuran, işte bu dubalar. Biz bu seçimlerde Yalova halkının bir tercih yapmasını bekliyoruz. Bir tarafta malum gördüğünüz gibi 5 yılda yapılamayan şeyler, sadece Yalova'nın her yerini bu dubalarla doldurdular." dedi.

Bağatar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle parti binasında düzenlediği basın toplantısına, kentin farklı noktalarında bulunan dubalardan birini göstererek başladı.

Belediye yönetimini eleştiren Bağatar, "Yalova Belediyesinin son 5 yıllık icraatlarına damga vuran, işte bu dubalar. Biz bu seçimlerde Yalova halkının bir tercih yapmasını bekliyoruz. Bir tarafta malum gördüğünüz gibi 5 yılda yapılamayan şeyler, sadece Yalova'nın her yerini bu dubalarla doldurdular. Bu dubaları kimin yaptığı, ne maksatlı yaptığı, kimlere ihale edildiği ayrı bir tartışma konusu ama biz oraya girmek istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftlikköy ilçesindeki altyapı yatırımını hatırlatan Bağatar, içme suyu altyapısını değiştirirken kazı esnasında çıkan boruların görüntülerini de paylaştı.

Altyapıdaki asbestli boruların 30-35 yıl önce çıktığını dile getiren Bağatar, "Yalova'nın altyapısının tamamı aynı tarihte yapılmış. Dolayısıyla muhtemeldir ki Yalova'nın da muhtelif yerlerinde kazı çalışması yapıldığında asbestli borularla, paslı her türlü hastalığa maruz kalacak borularla maalesef su içiyoruz veya bunları kullanıyoruz, muhtelif temizlik ihtiyaçlarımız için. Diğer tarafta da duba, çöp, çukur haricinde biz projelerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla Yalova'yı yeniden hak ettiği eski güzel günlerine kavuşturmaya talibiz." diye konuştu.

"Müjdeli haberler aldık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Yalova'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Bağatar, yapılan görüşmeler sonucu birkaç müjdeli haber aldıklarını aktardı.

Bağatar, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi, ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle düşük gelir seviyesine sahip vatandaşlarımızın TOKİ konutlarına ihtiyaç duyduklarını tespit ettik. Yalova'da 400 adet TOKİ konut yapımının müjdesini Sayın Bakanımız verdi. Yerleri hazır. TOKİ'nin kendi arazileri, çok kısa zaman sonra projeye başlanabilir. Beraberinde ilimizde deprem sonrası kat yükseklikleri zemin artı 3 kat olarak tespit edilmiştir.

Şimdi şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. Örnek veriyorum, 5 katlı bir binası olan vatandaş kentsel dönüşüme gidip o 5 katlı binasını yıkıp yeniden yaptırmak istediğinde sadece zemin artı 3 katlı bina yapabiliyordu. Dolayısıyla bazı kat malikleri de mahrum kalıyordu. Şimdi bu yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığının elinde olduğu için Yalova'da 5-6 katlı binalar yapılıp yeniden kentsel dönüşümle yapıldığında hak sahipleri zarara uğramayacak. Yani binalarını yeniledikleri zaman eski kat yüksekliklerini koruyabilecekler. Bu Yalova'da kentsel dönüşümü yapabilmek için en büyük engeldi. Bunu da bu şekilde gidermiş olduk."

Ayrıca Bağlarbaşı, Bayraktepe ve Seyrentepe mahallerinde aynı konuda bazı sorunlar olduğuna değinen Bağatar, "Gerek altyapı eksikliği gerek su, elektrik gibi hizmetlerden faydalanamadıkları yönünde tespitlerimiz var. Bu imar ve altyapı eksikliklerini çözmek için de Çevre ve Şehircilik Bakanımızla gerekli görüşmeler yapıldı. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza da bunu müjdesini vermek istiyoruz. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla buradaki problemleri çözeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA