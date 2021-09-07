YALOVA'NIN HER NOKTASINDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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YALOVA'NIN HER NOKTASINDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

YALOVA'NIN HER NOKTASINDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

YALOVA'NIN HER NOKTASINDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORKapsamlı temizlik çalışmalarını yürüten ekipler, tazyikli su ile yolları yıkama, süpürge araçlarıyla yol kenarlarını süpürme, konteyner yıkama, yabani otların temizlenmesi ile birlikte dere yataklarının temizlik işlemelerine sürdürüyor.

YALOVA'NIN HER NOKTASINDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kapsamlı temizlik çalışmalarını yürüten ekipler, tazyikli su ile yolları yıkama, süpürge araçlarıyla yol kenarlarını süpürme, konteyner yıkama, yabani otların temizlenmesi ile birlikte dere yataklarının temizlik işlemelerine sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri; "Şehrin birçok noktasında temizlik işlemlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaç yaprakları ve yabani otlar çoğaldı. Ekiplerimiz haftanın belli günlerinde daha önceden planlamasını yapmış olduğumuz mahallelerde kapsamlı bir şekilde çalışıyor. Bununla birlikte mahallerimizde yol yıkamaları, süpürge araçlarımızla yol kenarlarının süpürülmesi, yabani otların temizliği, konteyner yıkamasının yanı sıra dere yataklarında temizlik çalışmalarına devam ediyoruz" dediler.

Kaynak: Habermetre

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