YALOVA'NIN HER NOKTASINDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

YALOVA'NIN HER NOKTASINDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORKapsamlı temizlik çalışmalarını yürüten ekipler, tazyikli su ile yolları yıkama, süpürge araçlarıyla yol kenarlarını süpürme, konteyner yıkama, yabani otların temizlenmesi ile birlikte dere yataklarının temizlik işlemelerine sürdürüyor.