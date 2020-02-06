Yalova'nın endemik bitkileri koruma altına alınacak

06.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:04

Yalova'da tespit edilen 7 endemik bitki türünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yalova Üniversitesi (YAÜ) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

YAÜ Rektörlüğünde düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci ile DKMP 2. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu protokole imza attı.

İmza töreni sonrası açıklamada bulunan Mumcuoğlu, genel müdürlüğün görevlerinden birinin ülkenin biyolojik çeşitliliğinin korunması, değerlerinin ortaya çıkarılması ve zenginleştirilmesi olduğuna dikkati çekti.

YAÜ'nün ilin bitki çeşitliliğine değer katacağını belirten Mumcuoğlu, "Çınarcık'taki DKMP Şefliğimizin bahçesinde, hocalarımızın da desteğiyle bu çalışma yapılacak. Türkiye'de süs bitkileri konusunda söz sahibi olan Yalova'nın bitki çeşitliliğine katkı sağlayacak bir proje." dedi.

Prof. Dr. Cebeci ise protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Yalova zannedildiğinin de üstünde çeşitli bitkileri, sadece süs bitkilerini değil, ekonomik değeri yüksek olan bitkileri de yetiştirmeye müsait bir bölge. Biz üniversite olarak bilimsel olarak kuruluşlarımızın çalışmalarına destek vermeye her zaman hazırız." diye konuştu.

Protokol kapsamında centaurea olympica (uludüğme), onosma armena (hevajo), phlomis russeliana (akbaşlı çalba), verbascum bombyciferum (ipek sığırkuyruğu), campanula grandis (öküz çıngırağı), centaurea hermanni (kulindor) ve rhaponticoides wagenitziana (adrasan düğmesi) tohumlarının toplanarak Yalova Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı serasında fide haline getirileceği belirtildi.

Fidelerin daha sonra DKMP 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Yalova Şube Müdürlüğü Çınarcık Şefliği bahçesine dikilerek endemik bitkiler koleksiyon bahçesi oluşturulacağı duyuruldu.

Kaynak: AA