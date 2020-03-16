Yalova'nın endemik bitkileri "koleksiyon bahçesi"nde koruma altında
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yalova, Güncel

Yalova'nın endemik bitkileri "koleksiyon bahçesi"nde koruma altında

Yalova Üniversitesi (YAÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında doğadan toplanan 7 endemik bitki türü "koleksiyon bahçesi"nde koruma altına alındı.

16.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:53
Yalova'nın endemik bitkileri

Yalova Üniversitesi (YAÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında doğadan toplanan 7 endemik bitki türü "koleksiyon bahçesi"nde koruma altına alındı.

"Yalova İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Envanter ve İzleme Projesi"nin protokolünün imzalanmasının ardından "uludüğme (centaurea olympica), hevajo (onosma armena), akbaşlı çalba (phlomis russeliana), ipek sığırkuyruğu (verbascum bombyciferum), öküz çıngırağı (campanula grandis), kulindor (centaurea hermanni) ve adrasan düğmesi (rhaponticoides wagenitziana)" bitkileri toplandı.

YAÜ Yalova Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Uygulama ve Araştırma Laboratuvarının serasında tohumlarından elde edilerek DKMP Çınarcık Şube Şefliği arazisinde oluşturulan koleksiyon bahçesine dikilen fidelerin yaygınlaştırılarak çalışmaların üretime dönüştürülmesi hedefleniyor.

Projenin yürütücüsü Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Dr. Öğr. Üyesi Gül Yücel, AA muhabirine, yaklaşık 2,5 yıl önce başlatılan bilimsel araştırma projesi kapsamında endemik bitki türlerinin belirlendiğini söyledi.

Temel amaçlarının, tohumun çimlenmesini artırarak fide üretimini desteklemek olduğunu belirten Yücel, "Bu nedenle birtakım özel koşullar oluşturmaya çalıştık. Laboratuvarımızdaki iklim dolabımızda tohumları özel koşullar ve titiz bir çalışmayla tamamen steril ortamda çimlendirmeye çalıştık." dedi.

Yücel, laboratuvarda yetiştirdikleri tohumlardan, seradaki işlemin ardından endemik fidelere ulaştıklarını aktardı.

Yalova florasını korumak için yürütülen çalışmaların önemine değinen Yücel, şöyle devam etti:

"Özellikle bu endemik bitkilerin değeri çok yüksek. Bunların kaybolmasını engellemek, kontrol altına almak istiyoruz. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda da tohumların araziden değil, ürettiğimiz fidelerden sağlanmasını amaçladık. Bir başka amacımız ise bunların içinden süs bitkisi olabilecek bitkileri de seçip sektöre kazandırmak. Umuyorum yaptığımız çalışma, endemik bitkilerle diğer çalışmalara da katkılar sunar."

"Önümüzdeki yıllarda bitkilerle ilgili daha fazla bilgiye sahip olacağız"

Dr. Gül Yücel, belirledikleri endemik türleri doğada kaybolmak üzereyken bulup getirdiklerini anlattı.

Bu endemik türler arasında ilginç özellikleri olanların bulunduğunu vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"İklim olarak soğuk yerde bulunan ve yabani olan bitkiler bunlar. Çok kesin bir şey söyleyemiyoruz. Okuduklarımız ve duyduklarımızdan yola çıkarak söylüyoruz. Örneğin sığırkuyruğu dediğimiz bir bitki var. Sığırkuyruğunun havayı temizlediği ile ilgili birtakım bilgiler geliyor. Yine centaurea hermanni dediğimiz bitkinin çiçek özelliği çok fazla. Güzel ve estetik değeri olan bitkilerden biri de bu. Biz de yeni yeni keşfediyoruz bunları ama önümüzdeki yıllarda bitkilerle ilgili daha fazla bilgiye sahip olacağız."

DKMP Yalova Şube Müdürü Nevzat Alğan da söz konusu 7 türün koruma altına alınmaması durumunda yok olabileceğini belirtti.

Koruma altındaki fidelerden elde edilen tohumların da yeniden fidelere dönüşeceğini dile getiren Alğan, "Bu yolla, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu endemik fidelerimizin tekrar doğal ortamında çoğalmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Yalova'nın endemik bitkileri 'koleksiyon bahçesi'nde koruma altında

Kaynak: AA

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Yalova'nın endemik bitkileri "koleksiyon bahçesi"nde koruma altında

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