Yalova'nın Elektrikli İlk Resmi Kurum Arabası Yürüyen Köşk'te Tanıtıldı

Yalova'nın elektrikli ilk ve tek resmi kurum aracı görücüye çıktı.

Yalova'da atık suları temizleyen Yalova Atık Su ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesisleri İşletme Birliği (YASKİ) tarafından 20 dönümlük havuzun üzerine 3 bin 300 adet güneş paneli yerleştirilecek. 5 milyon 700 bin TL'ye ihale edilen ve 3 ayda tamamlanması planlanan tesis, üretecek enerji bakımından dünyanın en güçlüsü olacak. Projenin tamamlanmasının ardından üretilecek enerji tesisin ihtiyacının yüzde 80'ini karşılarken, enerji maliyetini sıfıra indirecek. Üretilen enerji ile YASKİ tesisleri araçlarını da elektrikliye çevirerek tamamen doğa dostu ve sıfır maliyetle çalışan bir birlik olma unvanını kazanacak.

Elektrikle çalışan İlk resmi kurum aracı

Elektrik elektronik mühendisi YASKİ Birlik Müdürü Yasin Bıyıklı, "32 TL elektrik enerjisi ile 240 kilometre yol alabilen araçlarımız sayesinde çevre dostu tesisimiz sayesinde ülkemizde örnek olacağız. Güneş enerjisi ihalesi kapsamında kurumumuza elektrikli araç kazandırdık. Aracımız tamamen elektrikli olup kamuda Yalova'daki ilk elektrikli araç. Enerji tüketimi diğer araçlara göre çok makul bir şekilde olduğu için her türlü tasarruf etmemizi sağlıyor. Diğer kamu kurumlarına da bunun biz örnek olmasını istiyoruz. Olabildiğince elektrikli araç kamuya kazandırılsın ve yakıt tüketimi minimuma inmesini istiyoruz. Güneş enerjisi kapsamında yaptığımız için çevreci bir tesisiz. Bütün Yalova'nın atık suyunu arıtıyoruz. Bunu yenilenebilir enerjiyle desteklerken daha çevreci bir hareket sergilemeye çalıştık. Araçlarımızda fosil yakıtı asgariye indirerek elektrikle kullanarak bunu daha da çevreci bir tutum sergilemeye çalışıyoruz, bunun da herkese örnek olmasını istiyoruz. Bunun haricinde kurumumuzda kullandığımız 2 adet daha aracımız var, zaman içerisinde bütçemiz el verdiği şartlarda hepsini elektrikli araca çevirmeye çalışacağız. Araç yaklaşık 32 TL'ye azami şarj olmuş oluyor. Yaklaşık 240 kilometre yol alabiliyor. Yani fosil yakıtlarla kıyaslanmayacak kadar düşük bir seviyeye indirmiş oluyor" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA