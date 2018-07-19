Yalova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıldönümü

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Belediye Başkanı Vefa Salman ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Türk milletinin, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine sarılarak geçmişte olduğu gibi bugün de hain emellerin karşısına aşılmaz bir kale olup dikildiğini belirtti.

Türk milletinin İstiklal Harbi'nde olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminde de kendisine esaret gömleği biçmeye çalışan hainlere karşı vatanına sahip çıktığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de olduğu gibi 'Gün iradeye sahip çıkma günüdür' diyerek vatanımızı hainlere teslim etmeyen, ecdadımızın 97 yıl önce kahramanca savaşarak bizlere emanet ettiği bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkan Yalovalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Yalovamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılında başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin kahramanları olmak üzere, aziz milletimizin gönlünde ölümsüzleşen, vatanımızın her bir karış toprağı için canını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yalovamızın bu gurur gününün birlik ve beraberlik içinde coşkuyla geçmesini diliyor, hizmet etmekten onur duyduğum tüm Yalovalı hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Başkan Salman da "Bu dünyanın cennet kenti" diye nitelediği Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne dikkat çekti.

Salman, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesi içerisinde atalarımızın canlarını, kanlarını ortaya koymasıyla bundan 97 yıl önce 19 Temmuz 1921'de Yalovamız düşman işgalinden kurtulmuştur. Bedenlerini bizlere siper eden binlerce şehidimiz sayesinde bugün bu topraklarda huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. Bu sebeple başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere, vatanın kurtuluşuna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, isimsiz bütün kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor; kurtuluş gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum."

AK Parti İl Başkanı Öztabak da Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kurtuluş mücadelesi veren kahraman askerlerin ve aziz şehitlerin bağımsızlık uğrunda canlarını vermeyi dahi göze aldıklarını belirten Öztabak, şunları ifade etti:

"Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü 19 Temmuz tarihi, Yalovalılar için özel bir anlam ifade ediyor. Büyük bir cesaretlilik örneği sergileyen ecdadımız dünyanın örnek aldığı müthiş bir mücadele sonucunda güzel Yalovamızı ve vatanımızı düşman işgalinden kurtarmış ve bizlere büyük mirası emanet etmişlerdir. Milli birlik ve beraberlik ruhu ile sıkıntılı, hüzünlü ve esaret dolu yıllar sona ermiştir. Bağımsızlığımız uğruna tüm vatan topraklarında milletimizin kazandığı büyük zafere şahitlik etmiş, bu başarı ile adeta milletimizin ve dünyanın kaderi değişmiştir. Bu vesileyle şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakılmasıyla başlayan bağımsızlık mücadelesi kentimizde 19 Temmuz 1921'de sona ermiş, tüm yurtta olduğu gibi barış ve huzur Yalova'da da sağlanmıştır. 97 yıl önce kahramanca savaşarak bizlere bugünleri armağan eden büyüklerimizi asla unutmadık. Bizlere bu kutsal toprakları armağan eden, canını veren atalarımıza çok şey borçluyuz. Bu sebeple Kurtuluş Savaşı meşalesini yakan başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kentimizin düşman işgalinden kurtulması için mücadele etmiş tüm atalarımızı rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz."