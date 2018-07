Yalova'nın CHP'li Başkanı, İl Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi (2)

'BU BİR KOMEDİ, BUNU ONLAR DA BİLİYOR'

Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararına tepki gösterdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Salman, şöyle konuştu:

"Yalova'da bir kriz yaratılmasını ben son derece trajikomik buluyorum. Benim bilgilenmem, bir duyum sonrası, bir il yönetim kurulu üyesi aradıktan sonra oldu. Bizim ilgili tüzüğümüzün maddesi gereği zaten il belediye başkanları merkez yönetim kurulu tarafından ancak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebilir. Bunun amacı nedir, ne yapmak isteniyor, anlamakta zorlanıyorum; ki Yalova seçmeni, Yalova kamuoyu, Yalova halkı sağduyusuyla her şeyi yakından takip ediyor, biliyor. Bundan bir sonuç çıkmayacağı da ortadayken niye böyle suni gündem yaratılmaya kalkışıldığını gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yalovalılar her şeyin en iyisini biliyor. Her şeyin doğrusunu biliyor. Gelinen noktayı biliyor. Ama ben kendi adıma da partim adına da bu şekilde kamuoyu gündemini oluşturmaktan rahatsız ve üzgünüm. Daha yeni bir seçimden çıkılmıştır. Neden seçime kadar beklenmiştir, seçimden sonra böyle bir dayanağı olmayan, tüzükte, hukukta dayanağı olmayan bir girişimde bulunulmuştur? Gerçekten komik buluyorum. Yukarıda Allah var. Allah'ın adaleti var. O adalet de yarın, yarın değilse de ondan sonraki gün ama bir gün mutlaka tecelli edecektir. En iyi cevap da odur."

'DEVLET MEMURUNU PARTİNİN İÇERİSİNE GÖNDERMEM'

Devlet memurunu partinin içerisine göndermediğini ve göndermeyeceğini de belirten Salman, şöyle devam etti:

"Bizim tüzüğümüzde belediye başkanlarının grup toplantısına katılma zorunluluğu yoktur. Grup toplantıları belediye içerisinde yapılırken parti binasına alınmıştır. Onun detayına girmek istemiyorum. Onun amacı nedir, herkes yakından biliyor. Ancak şu var; ben devlet memurunu parti içerisine gönderemeyeceğimi, bunu doğru bulmadığımı yönetim kuruluna ifade ettim. Bir konu haricinde, iki partinin grubuna da gidip ilgili müdürümüz bilgi vermiştir. Onun dışında hiçbir zaman göndermedim, göndermem. Grup toplantısı burada yapılır, benim müdür arkadaşlarım belediye içerisinde gelir gruba bilgiyi verir, ki öyle de oldu. Ben belediyede yapılan her grup toplantısına iştirak ettim, partide yapılanlara iştirak etmedim. Ama bu disiplin kuruluna sevkin sebebi değildir. Bu yanlıştır. Tam da bilgi sahibi değilim. Şu sebepten, bu sebepten diye bana gelmedi. Ancak İl Yönetim Kurulu burada iki kez yanlış yapmıştır. Bana verilen bilgiye göre de oy çokluğuyla alınmış bir karardır. Kimler onay verdi, kimler vermedi, onu da bilmiyorum. Çok da onun peşinde, derdinde değilim. Sonuçta bu kente hizmet etmekle mükellefim. Biz seçildikten sonra Genel Başkanımız 'Siz parti rozetini çıkaracaksınız, yaşadığınız, seçildiğiniz kentlere hizmet edeceksiniz' düsturu vermiştir. Ben seçildiğim günden itibaren bugüne kadar bu düstur içerisinde hareket ettim. Bunu Yalovalılar da gayet iyi bilmektedir. Siyasi bir karmaşa yaratmaya hiç gerek yoktur. Bu bir anlamda Yalova'ya sıkıntı yaratır. Yalova'ya, Türkiye'ye ihanettir. Ben karmaşanın, kavganın içerisinde hiçbir zaman olmadım, gene olmayacağım. Allah'ın adaleti var. Nasıl benim seçimimde, iki kez tekrarlandığında, adalet yerini bulduysa bu konuyla ilgili de adalet mutlaka tecelli edecektir."

Olayı 'komedi' olarak nitelendiren Başkan Salman, "Ben bu olaya komedi şeklinde yaklaştım. Zaten onlar da biliyor bunun komedi olduğunu, gerçekten biliyorlar. Bundan bir sonuç çıkmayacağını da aslında biliyorlar. Amaç belli ama bu amaca ne yazık ki ulaşamayacaklar. Yaptıkları da yanlarına kar kalır mı kalmaz mı, onu da en iyi partinin yetkili kurulları değerlendirecektir, diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.