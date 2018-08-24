Yalova Milli ve Yerli Üretim Üssü Oluyor

Yalova, mili ve yerli sanayiin yeni üretim üssü olmaya hazırlanıyor. Yalova'da geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan İMES organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak olan 264 yeni sanayi tesisinin yıllık 600 bin dolarlık ihracat yapması hedefleniyor.

Kısa sürede tamamlanıp hizmete açılan Osmangazi Köprüsü ve İstanbul - Ankara - Bursa - İzmir otoyol aksı gibi mega projelerin meyvelerini yıllardır OSB'si bulunmayan Yalova toplamaya başladı. Geçen yıl haziran ayı itibariyle kurulan Yalova İMES Organize Sanayi Bölgesi, mega projelerin tamamlanıp İstanbul - Yalova arasının 4 dakikaya düşmesiyle birlikte yatırımcıların cazibe merkezi haline geldi. Tamamlandığında 15 bin kişiye istihdam sağlayacak olan 1 milyar dolar yatırım maliyetli İMES OSB, için çalışmalara başlandı.

Makine imalatı, otomotiv ve beyaz eşya yan sanayi, elektrik, elektronik eşya, savunma araç ve gereçleri gibi yüksek katma değere sahip ürünler üretilmesi planlanan Yalova İMES OSB'de orta ve büyük ölçekli toplam 264 parsel, OSB Kanunu çerçevesinde, maliyetine ve uzun vadeli ödeme planlarıyla tahsise açıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki 470 hektar alana inşa edilecek olan Yalova İMES OSB'nin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda müdürü Direnç Özdemir, OSB'nin en mühim özelliğinin çevreci modeli, yeşil ve bacasız sanayi ile tamamen yerli ve milli üretim yapılacak olması olduğunu söyledi.

Özdemir, bünyesinde meslek eğitim merkezi, meslek lisesi, meslek yüksek okulu, itfaiye, güneş ve rüzgar enerji santralleri, sağlık merkezi, antrepo gibi tamamlayıcı sosyal donatıların da yer alacağı yeni nesil bir OSB inşa etmeyi planladıklarını dile getirdi.

5 bin dönüm alana sahip OSB içerisinden sosyal donatı alanları, yol alanları, yeşil alanlar ve park alanları çıktıktan sonra 3 bin dönümlük kısmının sanayi alanı olarak kullanılacağını belirten Özdemir, "Bu alan makine imalat sektöründe faaliyet yürüten 264 adet orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşunun üretim üssü haline gelecek. Ön gördüğümüz istihdam sayısı 15 bin. Burayı makine imalat sektörünün, bacasız sanayiin, çevreci ve yüksek katma değerli yenilikçi sanayiin bir üssü haline getirmek hedefindeyiz. Buna ilişkin olarak devletimizin sanayi strateji belgesinde belirlemiş olduğu 3 "y" kuralı yenilikçi, yüksek katma değerli ve yeşil üretim düsturunu biz kendimize misyon edindik. Dünya çapında bir marka haline getirmek niyetiyle bu bölgede çalışmalarımızı yaptık ve şu an itibariyle de artık alt yapı inşaatlarının arifesindeyiz. İstanbul - İzmir otoyol aksı ve bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan Osmangazi köprüsü bizim ilham kaynağımızdır. Takdir edersiniz ki sanayicinin burada ürettiklerini, tırlarını feribot kuyruklarında bekleterek, İstanbul pazarına ya da Avrupa pazarına satma şansı yoktur" dedi.

Yalova İMES OSB'de alt yapısı ve tesis inşaatlarıyla birlikte toplam yapılacak olan inşaat yatırımının 1 milyar dolar seviyesinde olacağını belirten Direnç Özdemir, inşaat yatırımları tamamlanıp işletim sürecine geçildiğinde bölgenin her yıl 500-600 milyon dolarlık bir ihracat potansiyeline kavuşacağını söyledi. Özdemir, "Buraya gelecek olan sanayiciler, yeni yatırımlarla ve kapasite büyüterek geleceğinden belki bir o kadar da makine teçhizat yatırımı yapacaktır. Bunun hem inşaat sektörü boyutuyla, hem makine sektörü boyutuyla, hem çelik sektörü boyutuyla bir çok sektörü yıllar içerisinde ne kadar canlandıracağını herhalde söylemeye gerek yok. ve kaldı ki biz burada söylediğim gibi 5 bin dönümlük alan içerisinde onaylanmış bir alanda faaliyet yürütüyoruz. Komşu organize sanayi bölgeler kurulacak olan yeni serbest bölgeler, yeni ticaret hacimleri yani size bahsetmiş olduğum aslında inşaat yatırımları istihdam rakamları ve makine teçhizat alımları direkt yatırımlardır. Bunların dolaylı yatırımlarını düşündüğünüzde, en az 2-3 misli bir ticari potansiyele sahip bir yatırımdan söz ediyoruz. Benim bildiğim kadarıyla Osmangazi köprüsünün ya da bu İstanbul-İzmir otoyol mega projesinin devletimize toplam maliyeti yaklaşık 7-8 milyar dolar. 2. gişenin etrafında oluşacak yatırım ve ticari hacim, kısa ve orta vadede Türkiye Cumhuriyeti Devletin'in bu yatırımını kasasına geri koymasına yetecek potansiyele sahiptir" diye konuştu. - YALOVA