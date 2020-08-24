Yalova Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, öğretmenlerle bir araya geldi
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Yalova Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, öğretmenlerle bir araya geldi

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı seminer dönemi çalışmaları kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi.

Yalova Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, öğretmenlerle bir araya geldi
24.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:29

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı seminer dönemi çalışmaları kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi.

Yeniyol, beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sıddık Badıllı ile 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesi Şehit Ahmet Uzun Ortaokulu ve 19 Temmuz İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okullarda verilen seminere katılan öğretmenlere gül dağıtan Yeniyol, Milli Eğitim Bakanlığının tüm kadrolarının okulları yeniden öğrencilerle buluşturmak için yoğun bir çalışma içinde olduğunu ifade etti.

Yalova'daki tüm okullarda salgına karşı hijyen başta olmak üzere her türlü önlemin alındığını belirten Yeniyol, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un talimatları doğrultusunda 21 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitim verilmesine başlanacağını aktardı.

24 Ağustos'tan itibaren öğretmenlerin seminer çalışmaları için okullarında bulunacağını belirten Yeniyol, şunları kaydetti:

"Tüm çabalarımız öğrencilerimizin de en kısa zamanda okullarıyla buluşması yönünde. Salgın sürecini ve yaz tatili dönemini verimli bir şekilde değerlendiren okullarımızda eksiklikler tamamlandı. Hijyen Şartları Uygulama Kılavuzu'nda belirtilen yönergeler çerçevesinde dezenfekte işlemleri ve düzenlemeler yapıldı, sosyal mesafe çizgileri belirlendi. Sınıf içindeki sıralar temiz ve bakımlı olarak sosyal mesafeye göre ayarlandı."

Yeniyol, okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde öğrenciler için hazırlanması çalışmalarını özveriyle yerine getiren ilçe milli eğitim müdürlerine, okul yöneticilerine, görevli öğretmen ve personele teşekkür etti.

Kaynak: AA

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