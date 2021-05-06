Yalova mezatında bir günde 60 bin dal çiçek satıldı

Türkiye'de süs bitkisi üretiminde en önemli illerden olan Yalova'da Anneler Günü öncesinde düzenlenen mezatta 60 bin dal çiçek satışı yapıldı.

Türkiye'de süs bitkisi üretiminde en önemli illerden olan Yalova'da Anneler Günü öncesinde düzenlenen mezatta 60 bin dal çiçek satışı yapıldı.

Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yalova Şubesi mezatında Anneler Günü hareketliliği yaşanıyor. Çiçek üretim merkezi olduğu için çevre illerden de ilgi gören mezatta, üreticiler ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.

Kooperatif Depo Sorumlusu Mustafa Burak Uzun, Anneler Günü'nde en çok gül, lilyum ve gerberanın tercih edildiğini söyledi.

Talebe bağlı ürün fiyatlarında artış olduğunu anlatan Uzun, "Çiçeklerimiz banttan çıkış yapıldıktan sonra müşterimiz önündeki tuşlara bastığı zaman fiyatlar yükseliyor. Müşterilerimiz kendi aralarında rekabete girmiş oluyor. Müşterilerimiz sadece Yalova'dan değil il dışından da gelebiliyor. İstanbul, Kocaeli, İzmit, Sakarya'dan gelen müşterilerimiz buradan çiçeklerini alarak kendi illerinde satışlarını yapabiliyorlar" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı