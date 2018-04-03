Yalova Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yalova, İstanbul, Bursa ve Gaziantep'te belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler T.T, H.T, R.A.E, M.K, S.O, R.C, C.B, Ş.K, H.A, T.C, C.P, A.S. ve E.D. yakalandı.

Adreslerde bir miktar uyuşturucu, 5 ruhsatsız tabanca, 22 mermi, 3 av tüfeği, 57 fişek, uyuşturucu kullanımı için malzemeler, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.