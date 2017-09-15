Yalova Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Yalova merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova, İstanbul, İzmir, Samsun, Ankara ve Tekirdağ'da örgütle irtibatlı oldukları, finans desteği sağladıkları ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.



Ekipler, operasyonda farklı meslek gruplarından 20 kişiyi gözaltına aldı.



Haklarında yakalama kararı bulunan diğer 7 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.