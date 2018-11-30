Yalova'daki Depremi İstanbul'da da Hisseden Vatandaşlar, Uykudan Uyanıp Sokağa Fırladı
Yalova'da sabah saatlerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Deprem olduğunu hisseden vatandaşlar, yataklarından uyanarak sokağa fırladı.
Kandilli Rasathanesi, Yalova'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'den hissedildi. Depremi İstanbul'da hisseden bir vatandaş,"Yatıyordum ev bir anda sallandı.Yani resmen sallandık. Deprem 2 yada 3 saniye sürdü" dedi.
İSTANBUL VE İLÇELERİNDE DE HİSSEDİLDİ
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sabah saat 05.36'da Richter ölçeğine 4,1 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem Yalova ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul ve ilçelerinde de hissedildi.
"DEPREMİ HİSSEDENLER SOKAĞA FIRLADI"
Deprem olduğunu hisseden vatandaşlar, yataklarından uyanarak sokağa fırladı. Bazı vatandaşlar depremi hissettiklerini dile getirirken, bazı kişiler de depremi hissetmediklerini söyledi.
"EV BİR ANDA SALLANDI"
Depremi hisseden bir vatandaş,"Yatıyordum ev bir anda sallandı. Hemen eşime söyledim. Oda öyle bir şey olmadığını söyledi. Yani resmen sallandık. Deprem 2 yada 3 saniye sürdü" dedi.
7 ARTÇI DEPREM DAHA OLDU
Öte yandan aynı bölgede büyüklüğü 1,5 ile 2,9 arasında ölçülen 7 artçı deprem daha meydana geldi.
İstanbul'da depremi hisseden vatandaşlar sokağa fırladı;