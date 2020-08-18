YALOVA Mahalle meydanında, koronavirüse rağmen dansözlü düğün
Mahalle meydanında, koronavirüse rağmen dansözlü düğün (2)BAŞKA MAHALLEDE 2 DANSÖZLE DÜĞÜNYalova Armutlu'ya bağlı kırsal Kapaklı Mahallesi'ndeki dansözlü düğünden 1 gün sonra da aynı ilçenin Fıstıklı Mahallesi'nde bu kez 2 dansöz oynatılan düğünün yapıldığı ortaya çıktı.
18.08.2020 17:48 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:57
Mahalle meydanında, koronavirüse rağmen dansözlü düğün (2)
BAŞKA MAHALLEDE 2 DANSÖZLE DÜĞÜN
Yalova Armutlu'ya bağlı kırsal Kapaklı Mahallesi'ndeki dansözlü düğünden 1 gün sonra da aynı ilçenin Fıstıklı Mahallesi'nde bu kez 2 dansöz oynatılan düğünün yapıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken düğün görüntülerinde; maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, dansözlerin kalabalığın arasına girerek, oynadığı anlar yer aldı.
Kaynak: DHA