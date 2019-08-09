YALOVA Lüks villada koltukların içerisinde gizlenmiş 2 milyon liralık uyuşturucu bulundu

09.08.2019 17:29

Lüks villada koltukların içerisinde gizlenmiş 2 milyon liralık uyuşturucu bulundu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, bir süredir takibe aldığı lüks villaya baskın düzenledi. Yalova'nın yanı sıra Kocaeli ve Antalya'da da yapılan operasyon ile 4 İran uyruklu şüpheli yakalandı. Lüks villada narkotik dedektör köpeği 'Gölge' ile yapılan aramada ise koltuk ve valizler içerisine zulalanmış vaziyette 7 kilo 298 gram metamfetamin ile 1 kilo 47 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Çiftlikköy İlçesi'ndeki bir lüks villayı takibe aldı. Yabancı uyruklu şahıslar tarafından kiralandığı öğrenilen villaya yapılan takip ile burada uyuşturucu sevkiyatlarının yapıldığı belirlendi. Bu kapsamda operasyonu derinleştiren Yalova Emniyeti, şahısları da takibe aldı. Bunun üzerine Yalova başta olmak üzere Kocaeli ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Narkotik Dedektör Köpeği 'Gölge'nin de eşlik ettiği aramalarda valizlerin gizli bölmeleri ile koltukların gizli bölmelerine zulalanmış piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan 7 kilo 298 gram metamfetamin maddesi ile 1 kilo 47 gram afyon sakızı ele geçirildi. Villada bulunan H.B.N. (27), S.M. (35), A.T. (42) ve A.H. (28) yakalanarak gözaltına alındı. İran uyruklu şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından Yalova Adliyesi'ne çıkartıldı.

Zanlıların uyuşturucu maddelerini İran'dan getirdikleri ve Türkiye ile yurt dışı piyasasına sunmak amacıyla villayı kullandıkları öğrenildi. Yalova Emniyeti'nden yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu miktarının Yalova tarihinde tek seferde yakalanan en büyük uyuşturucu miktarı olduğu bildirildi.

Görüntü Bilgisi

-Lüks villayı arama görüntüsü

-Zanlıların çıkartılması

Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA, DHA



Kaynak: DHA