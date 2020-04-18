YALOVA Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, 34 bin 650 TL para cezası
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Yalova, Güncel

YALOVA Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, 34 bin 650 TL para cezası

Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, 34 bin 650 TL para cezasıYalova'da kumarhaneye dönüştürülen apartman dairesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi.

18.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:15
YALOVA Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, 34 bin 650 TL para cezası

Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, 34 bin 650 TL para cezası

Yalova'da kumarhaneye dönüştürülen apartman dairesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Baskında, kumar oynayan Ö.T., M.S., M.V., S.A., T.Y., M.T., A.İ., İ.G., A.G., A.Ç. ve B.P. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 11 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YALOVA Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, 34 bin 650 TL para cezası

Kaynak: DHA

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