Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 4'e düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 4'e düştü

İhlas Haber Ajansı / ZEHRA BAYKAL - Haberler | Sağlık

Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 4'e düştü Yalova, koronavirüs risk haritasında ilk 4'e girdi Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova dördüncü sırada yer alıyor.

Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 4'e düştü

YALOVA - Yalova, koronavirüs risk haritasında ilk 4'e girdi Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova dördüncü sırada yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık korona virüs haritasındaki verilere göre, Yalova'daki vaka sayılarında artış devam ediyor. Kırmızı kategoriye giren şehirler arasında Yalova'da bulunuyor. Yalovalılar ise bu duruma vatandaşların kurallara uymadığını söyleyerek tepki gösterdi. Yalova'da bazı vatandaşlar, hijyene dikkat edilmediğini söyleyerek vaka sayılarını artırdığını ifade etti. Vatandaşlar, kurallara uyulmamasının da şehirdeki vaka artışını etkilediğini söylerken denetimlerin de arttırılması gerektiğini ifade etti.

Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 4'e düştü
Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 4'e düştü
Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 4'e düştü
Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 4'e düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA BAYKAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Bülent Uygun Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 4'e düştü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 18:24:51. #1.15#

title