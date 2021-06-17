Yalova kıyılarından 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı
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Yalova kıyılarından 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı

Yalova kıyılarından 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı
Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

YALOVA sahillerinde, 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı' kapsamında 9 günde 1478 metreküp müsilaj temizlendi.

YALOVA sahillerinde, 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı' kapsamında 9 günde 1478 metreküp müsilaj temizlendi. 

Marmara Denizi'nde şubat ayından itibaren görülmeye başlanan müsilaj, Yalova kıyılarını bir  hafta önce yeniden kapladı. Yalova merkez ile feribot ve deniz otobüsü seferlerinin de yapıldığı Altınova kıyılarındaki müsilaj için tekne ve vidanjör kullanılarak, 9 gün önce temizleme çalışması başlatıldı. Toplanan müsilaj, belediye ekipleri tarafından kıyıya çıkarılarak, varillere dolduruluyor. Yalova merkez, Altınova ve Çiftlikköy ilçesinde yoğunlaşan çalışmalar sonucu  9 günde 1478 metreküp müsilaj temizlendi. Deniz yüzeyindeki müsilajın büyük oranda temizlediği gözlemlendi.AYKA Çevre firması yetkilisi Rıfat Kaplan, atık toplama gemisiyle çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Kıyıdaki müsilajı büyük oranda temizlediklerini dile getiren Kaplan,  "Daha önce lisans alınmış bir gemi olduğu için hemen göreve başladık. Bugüne kadar 500-600 metreküp müsilajı sadece bu gemimizle topladık. Yüzde 99'a kadar kıyılarımızdaki müsilajı topladık. Bunları belediyeler ile kamu ve kuruluşlara ait vidanjörler aracılığıyla bertaraf tesislerine gönderiyoruz" ifadesini kullandı.


Yalova kıyılarından 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı
Yalova kıyılarından 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı
Yalova kıyılarından 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı
Yalova kıyılarından 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız

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