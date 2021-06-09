YALOVA KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YALOVA KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARMARA Denizi'ndeki, deniz salyası da denilen müsilajla mücadele kapsamında Yalova'da temizleme çalışması başlatıldı.

MARMARA Denizi'ndeki, deniz salyası da denilen müsilajla mücadele kapsamında Yalova'da temizleme çalışması başlatıldı.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerden Yalova'da da deniz salyası temizleme çalışması başlatıldı. Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Yalova'da deniz salyasının yoğun gözlemlendiği Altınova ilçesinde bulunan Tersaneler Bölgesi'nde çalışma yapıldı. Müsilaj, tekne yardımıyla ve vidanjörle çekildi. Çalışmayla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Yalova kıyılarında inceleme yaptığını söyledi.

Yalova'da müsilajın yoğun olduğu tek yerin Tersaneler bölgesi olduğunu kaydeden Yılmaz, 'Müsülajın yoğun olarak ilimizde tersaneler bölgesinde rüzgarın etkisiyle birikmiş olduğu tespitine müteakip burada Marmara'ya kıyısı olan 7 ille birlikte bizler de çalışmalarımızı başlattık. Gerek deniz süpürgeleri gerekse mekanik ekipmanlarla çalışıyoruz' diye konuştu. Deniz salyasının 7 gün 24 saat esasına bağlı olmak Merkez Koordinasyon Kurulu bünyesinde takip edildiğini ifade etti.

Çalışmaları Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Yalova Liman Başkanı Nurullah Hakan Pekşen ile Orman İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman da takip etti.

YALOVA KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI
YALOVA KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI
YALOVA KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI
YALOVA KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' programında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Müsilaj Temizliği Seferberliği" programında konuştu Açıklaması
Asıl şimdi yandık! Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına neden olabilir
Asıl şimdi yandık! Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına neden olabilir
Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi
Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Beren Saat Sarp Akkaya Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YALOVA KIYILARINDA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 05:49:29. #1.13#

title