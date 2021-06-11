Yalova kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor
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Yalova kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Haberler | Güncel

Yalova kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Yalova'nın Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde görülmeye devam ediyor.

Yalova kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor

BURSA - Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Yalova'nın Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde görülmeye devam ediyor.

Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası Yalova'nın sahil şeritlerinde yoğunlaşıyor. Son olarak müsilaj tabakası Çiftlikköy ilçesinin Taşköprü beldesinin Topçular kıyılarında görüldü. Müsilaj sebebiyle deniz yüzeyi beyaza büründü. Öte yandan Yalova'da deniz salyası temizleme çalışmaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediyeler tarafından aralıksız sürdürülüyor.

Yalova kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor
Yalova kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor
Yalova kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor
Yalova kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

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