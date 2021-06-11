Yalova kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor

Yalova kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Yalova'nın Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde görülmeye devam ediyor.