Yalova kivisi coğrafi işaretle tescillendi
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Yalova kivisi coğrafi işaretle tescillendi

Yalova kivisi coğrafi işaretle tescillendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yalova aronyasından sonra Yalova kivisi de coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Yalova aronyasından sonra Yalova kivisi de coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü' çalışmaları sonucunda yapılan başvuru tamamlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı.

Türkiye'de kivi üretiminde lider durumda olan Yalova'da, ürün artık Coğrafi İşaretli oldu. Yalova kivisi üzerinde yapılan çalışmalarda, kivi meyvesinin Yalova'nın ekolojik koşullarında meyve ağırlığı ve iriliği bakımından farklılaştığı ve soğuk depolamada kalitesinden kaybetmeden daha az ağırlık kaybına uğradığı tespit edildi. Bu özellikleri nedeniyle "Yalova kivisi" üreticisi için kazançlı bir yatırım olmasının yanı sıra kalitesiyle de tüketiciler için özel bir tercih sebebi haline geldi. Tüm bu özelliklerini Coğrafi İşaret tescili ile taçlandırmak adına Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başvurusu neticesinde "Yalova kivisi" adı ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı ile tescil edildi.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "İlk Coğrafi İşaretli tarım ürününü Yalova Aronyası olarak Haziran ayında tescil ettirdik. Aynı zamanda ilimizde yoğun şekilde üretilmekte olan Kivi meyvesinin de başvurusunu Türk Patent ve Marka Kurumu'na geçen yıl Ağustos ayında yaptık. Kivi üretimi yapan diğer illerden temin ettiğimiz kivileri meyve ağırlığı, iriliği, soğuk depolamadaki dayanıklılığı ve içerdiği besin elementleri bakımından analiz ettirerek, Yalova Kivisinin farklılığını ve öne çıkan özelliklerini ortaya koyduk. Türk Patent ve Marka Kurumu 'Yalova Kivisi' adı ile Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı olarak Eylül ayı itibariyle tescil etti. Bu yıl hasat edilecek kivilerimiz artık Coğrafi İşaretli ürün olarak satılacak. Kivi ürününe önemli bir değer katarak İlimiz üreticilerine katkı sağladık" diye konuştu.

Parıldar, coğrafi işaretin aynı zamanda tüketiciyi de koruduğunu belirterek, "Yalova kivisine ait değerler korunurken ülke ekonomisine katkısı da yüksektir. Çalışmalarımızda bize yön veren ve destek olan Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye, Bakanlığımıza, Yalova Valimiz Muammer Erol başta olmak üzere, ilimiz milletvekillerine, İl Genel Meclisi Üyelerine, İl Özel İdaremize, ilimiz siyasetçilerine, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne, Kivi Yetiştiricileri Birliğine ve özellikle çiftçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

TÜİK verilerine göre, Yalova 2020 yılında kivi üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor. Yalova'da kivi üretimi önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 25 artarak 28 bin 416 ton olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde kivi ortalama verimi 2,26 ton iken bu rakam Yalova'da 4,6 ton olarak gerçekleşti.

Yalova kivisi bundan böyle coğrafi işaret belgesi ile tüketicilere güvenilirlik sağlayacak. - YALOVA

Yalova kivisi coğrafi işaretle tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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