"Yalova kivisi" coğrafi işaret tescilinde sona gelindi

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "Yalova aronyası"nın ardından "Yalova kivisi"nde de coğrafi işaret tescil çalışmalarının son aşamaya geldiğini bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "Yalova aronyası"nın ardından "Yalova kivisi"nde de coğrafi işaret tescil çalışmalarının son aşamaya geldiğini bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kivi üretiminin, kentin en önemli ve stratejik tarımsal ürünlerinden olduğunu vurguladı.

Müdürlüğün yoğun çalışmaları sonucunda 2020 yılında yapılan başvuru dosyasının son kontrol ve değerlendirmelerinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde ilan edildi. İlan sürecinin ardından tescil işlemleri tamamlanacak. İlimizin prestij ürünü olan kivi meyvesi üzerinde yapılan çalışmalarda, Yalova'nın ekolojik koşullarında meyve ağırlığı ve iriliği bakımından farklılaştığı ve soğuk depolamada kalitesinden kaybetmeden daha az ağırlık kaybına uğradığı tespit edildi. Bu özellikleri nedeniyle 'Yalova kivisi' üreticisi ve satıcısı için karlı bir tarımsal ürün olmasının yanı sıra kalitesiyle de tüketiciler için özel bir tercih sebebi haline geldi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Parıldar, coğrafi işaret tescil potansiyeli taşıyan ürünleri belirleyerek yaptıkları çalışmalarda, ilk olarak "Yalova aronyası"nın coğrafi işaret tescil belgesinin alındığını belirtti.

Bunun yanında kentte yoğun şekilde üretilen kivi için de Türk Patent ve Marka Kurumuna geçen yıl ağustos ayında başvuru yaptıklarını anımsatan Parıldar, "Tescil işleminin ağustos ayında tamamlanmasını bekliyoruz. 'Yalova kivisi' ve 'Yalova aronyası' coğrafi işaretli ürünlerimizin yanında 'Sermayecik çileği' ve 'Şenköy kızılcığı' gibi coğrafi işaret potansiyeli olan ürünlerinde coğrafi işaretle taçlandırılmasını hedefliyoruz. Çalışmalarda bize destek olan Yalova Valimiz Sayın Muammer Erol başta olmak üzere İl Özel İdaremize, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne, Kivi Yetiştiricileri Birliği ve tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yalova'nın 2020 yılında ülkedeki kivi üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayarak kivi üretiminde liderliğini devam ettirdiğine değinen Parıldar, TÜİK'in açıkladığı verilere göre Yalova'da kivi üretiminin geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 25 artarak 28 bin 416 ton olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Parıldar, Türkiye genelinde dekar başına 2,26 ton olan kivi üretiminin Yalova'da 4,6 ton olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız