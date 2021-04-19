YALOVA KARAYOLUNDA İKİ FARKLI ŞERİTTE AYNI ANLARDA KAZA MEYDANA GELDİ
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YALOVA KARAYOLUNDA İKİ FARKLI ŞERİTTE AYNI ANLARDA KAZA MEYDANA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da, İbrahim S. (47) yönetimindeki TIR yağış sebebiyle kayganlaşan yolda rampadan aşağı kaydı.

Bursa'da, İbrahim S. (47) yönetimindeki TIR yağış sebebiyle kayganlaşan yolda rampadan aşağı kaydı. Aynı yönden giden bir otomobil de TIR'a çarparken, her iki araç bariyerlere girdi. Bu esnada karşı şeritte de kazayı görüp yavaşlayan bir otomobile, başka bir otomobil arkadan çarptı. Her iki kazada da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yalova ? Bursa Karayolu üzerinde, Gemlik çıkışında Dürdane rampasında meydana geldi.

İbrahim S. yönetimindeki 34 LK 9696 plakalı TIR, iddiaya göre önündeki aracı solladığı esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu rampadan aşağı kaydı. Bu esnada Ozan G. yönetimindeki 34 KF 4004 plakalı otomobil, TIR'a çarptı. İki araç da bariyerlere girdi. Karşı şeritten gelen 16 NUS 61 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü C.K. ise, kazayı görüne yavaşladı. Bunun üzerine, C.K.?nın kullandığı otomobile ise, aynı yönden giden T.Y. yönetimindeki 16 AKC 344 plakalı hafif ticari araç çarptı. Farklı şeritlerde meydana gelen iki kazada da yaralanan olmazken, polis ekipleri her iki kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazaya karışan TIR sürücüsü İbrahim S. ise o anları anlatarak, 'Yol kaygandı. Aşağıya doğru inerken kaymaya başladım. Bir süre kaydım sonra otomobil geldi. Muhtemelen benim kaydığımı fark etmedi beni sollamaya çalıştı. Yanımdan geçerken çarpıştık. Zaten önümde olsaydı Allah korusun başka türlü olurdu. İstanbul'a gidiyordum dedi.

YALOVA KARAYOLUNDA İKİ FARKLI ŞERİTTE AYNI ANLARDA KAZA MEYDANA GELDİ
YALOVA KARAYOLUNDA İKİ FARKLI ŞERİTTE AYNI ANLARDA KAZA MEYDANA GELDİ
YALOVA KARAYOLUNDA İKİ FARKLI ŞERİTTE AYNI ANLARDA KAZA MEYDANA GELDİ
YALOVA KARAYOLUNDA İKİ FARKLI ŞERİTTE AYNI ANLARDA KAZA MEYDANA GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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