Yalova İmes Osb'den Yatırımcıya Yüzde 40 İndirim

Yalova İMES OSB, yatırımcılara yüzde 40 indirim yapılacağını duyurdu.

Yalova İMES Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, "Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılarla başlayan ve son birkaç ayda Türk lirasının değer kaybı, faiz ve enflasyon artışı gibi olumsuz sonuçlarını yaşadığımız bir ekonomik türbülanstan çıkma arifesinde olduğumuz sürece katkıda bulunma kararı aldık. İMES OSB, söz konusu devlet politikaları doğrultusunda bu kararı imza altına almış bulunmaktadır. Halihazırda 160 adet sanayici üyesi bulunan ve yeni alımları devam eden Yalova İMES OSB'de, arazi alım ve kamulaştırma maliyetlerinin belirginleşmesi, borçlanma ve mevduat faizlerinin yüksekliği sebepleriyle; yatırımcıları üretim ekonomisine yatırım yapmaya teşvik etmek için peşin alımda yüzde 40'a varan indirimler yapılmıştır. Bu sayede, OSB'lerin kar gayesi gütmeyen kuruluşlar olduğu gerçeği bir kez daha pekiştirilmiştir" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA