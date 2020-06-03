Yalova İMES Makine İhtisas OSB Başkanı Özdemir'den "sanayi üssü" açıklaması Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Türkiye'nin dünyada yeni dönemin en önemli sanayi üstlerinden biri olmaya aday olduğunu belirtti.

Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Türkiye'nin dünyada yeni dönemin en önemli sanayi üstlerinden biri olmaya aday olduğunu belirtti.

Özdemir, kurulum aşamasındaki OSB'de fabrikaların kurulacağı alanda gazetecilerle bir araya geldi.

OSB'nin toplamda 300 fabrikadan oluşacağını aktaran Özdemir, pandemi sürecinin tarım ve sanayide yerli ve milli üretimin önemini bir kez daha gösterdiğinin altını çizdi.

Özdemir, pandemi sürecinde, Çin başta olmak üzere Uzak Asya'ya bağımlı bir tedarik zincirinin kırılgan olduğunun görüldüğünü kaydederek, tedariğin çeşitlendirildiği bir sürece doğru gidildiğini ifade etti.

Bu süreçte Türkiye için büyük bir fırsat bulunduğunu belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın hemen yanındaki konumu, genç nüfusu, nitelikli iş gücü ve özellikle de bu pandemi sürecini çok iyi yönetişiyle oluşturduğu güven ortamıyla Türkiye'miz dünyada yeni dönemin, yeni normalin en önemli sanayi üstlerinden biri olmaya adaydır. Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme verilerinin pozitif olarak dünyadan ayrıştığını net olarak gördük. Burada daha sevindirici olan şey bu yüzde 4,5'lik büyümenin etkenlerinden sanayi üretimi yüzde 6,2 büyüme göstermiş durumda."

Özdemir, gelecek 1 Nisan'da birinci etaptaki fabrikalar için toplu temel atma töreni sözü verdiklerini hatırlatan Özdemir, verilen söze sadık kalmak için çalışmaları hızlandıracaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA