"Yalova İMES Makine İhtisas OSB 4 milyar dolar ihracat yapacak"

27.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:54

Yalova İMES Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "4 milyar dolar ihracat yapacak ve en büyük yan sanayi hizmetini, savunma sanayi ve Türkiye'nin Otomobiline verecek olan milli bir projeden bahsediyoruz." dedi.

Yalova'da kurulum aşamasına geçen OSB'nin mevcut durumu ve hedefleriyle ilgili hizmet binasında basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Özdemir, arazi tahsisi konusunda şu ana kadar 380 kişi ile uzlaştıklarını, 80 arazide ise kamulaştırmaya gittiklerini aktardı.

Özdemir, ancak bir kesimin yapılan çalışmaların önüne geçmek için olumsuz algı oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Tüm olumsuzluklara rağmen hedefledikleri gibi 2021 yılında OSB'nin temel atma törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atacaklarını vurgulayan Özdemir, "Biz OSB ilanını yaptıktan sonra arazinin içerisinden bu vatandaşlar yer alıp sattılar. Bizim köylümüzün babadan kalan yerleriyle ilgili söyledikleri her şey başımız üstündedir. Bizim derdimiz bu çirkin ticareti kurgulayan ve halen bir takım girişimlerinin olduğunu biliyoruz. İzlediğimiz bu tayfa maalesef bu korona virüsünün kaynağı yarasalar gibi." diye konuştu.

-"(OSB) 4 milyar dolar ihracat yapacak"

OSB'nin milli bir devlet projesi ve kamusal bir yatırım olduğunu anlatan Özdemir, 300 orta ve büyük ölçekli 21 bin kişinin çalışacağı bir bölge olacağını ifade etti.

"4 milyar dolar ihracat yapacak ve en büyük yan sanayi hizmetini, savunma sanayi ve Türkiye'nin Otomobiline verecek olan milli bir projeden bahsediyoruz." dilen Özdemir, şöyle konuştu:

"Eğer bu spekülatörler bu operasyonu 2 yıldır sürdürmüyor olsalardı şu an Türkiye'nin Otomobili Yalova'daydı. Biz eğer bu sene devlete bin dönüm tek parça yatırıma hazır diyebilseydik olurdu. Ama yine biz 15 dakika uzaklıkla Türkiye'nin Otomobilinin yan sanayi tedarikçisi olacağız. Biz o projenin temel bel kemiklerinden biriyiz. Burada 21 bin istihdam, 12 milyar dolar ciro ve 4 milyar dolar ihracat olacak."

OSB'nin enerjisinin bir kısmını kendisinin karşılaması, ihtiyaç duyulan suyu yapacakları gölete biriken yağmur suyu ile karşılaması gibi bir çok yeni özelliği bulunduğunu da kaydeden Özdemir, bazı özellikleriyle bölgenin ilkler arasına gireceğini vurguladı.

Yapılacak OSB ile ilgili sunumun ardından toplantı Özdemir'in soruları cevaplamasıyla son buldu.

Kaynak: AA