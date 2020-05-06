Yalova imam hatip okulunun kan bağışı çağrısına Diyarbakır'dan yanıt geldi

Diyarbakır TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve velileri kan bağışı yaptı.

Diyarbakır TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve velileri kan bağışı yaptı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yaptığı kan bağışı çağrısı üzerine Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER Başkanı Kamber Çal işbirliği yaparak Türkiye genelinde imam hatip okullarının öğretmen ve velilerinden kan bağışı çağrısına destek vermelerini talep etti.

Kan bağışı yapan imam hatip okulları, başka illerdeki imam hatip okullarına bağışı sürdürmeleri için meydan okumaya başladı.

Bu anlayış esasına göre Türk Kızılay'a kan bağışında bulunan Yalova Hafızlık İmam Hatip Okulu öğretmen ve velileri, Diyarbakır Bağlar İlçesindeki TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kan bağışı için meydan okudu.

Çağrıyı cevap veren okul öğretmeleri ve velileri, müdür Ömer Yıldırım nezaretinde kan bağışı yaptı.

Bağışın ardından Müdür Yıldırım, Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a kan bağışı için çağrı yaptı.

Yıldırım, uygulamayla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu hayırlı etkinliğe bizi davet ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Davet üzerine TOBB Ferdi Yiğit Anadolu Lisesi öğretmenleri ve velileri olarak kan bağışında bulunduk." dedi.

Kaynak: AA