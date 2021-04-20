Yalova İl Müftülüğü'nden İdlib'e yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova İl Müftülüğü'nden İdlib'e yardım eli

Yalova İl Müftülüğü'nden İdlib'e yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yalova İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yalova şubesi iş birliğinde Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyası düzenlendi.

Yalova İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yalova şubesi iş birliğinde Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyası düzenlendi.

Yalova Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Yalova Şubesi iş birliğinde başlatılan "Ramazanda kardeşine el uzat" kampanyası ile İdlib'e giden din görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, savaş mağduru ailelerle buluştu. Yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Yalova Müftülüğü din görevlileri ve TDV gönüllüleri, çadır kentlerde yaşayan aileleri ziyaret etti. Yetimhane kamplarını da ziyaret eden TDV gönüllüleri, ailelere gıda paketlerini teslim ederken kamplardaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Kampanya kapsamında hayırseverlerin desteğiyle 800 çocuğa pantolon, gömlek, ceket yardımı, 40 aileye nakdi yardım, 100 aileye gıda kolisi dağıtımı yapıldı. Ayrıca İdlib'teki Anaokulu, lise ve yetimhaneler ziyaret edilerek yetim çocukların ihtiyaçları karşılandı. - YALOVA

Yalova İl Müftülüğü'nden İdlib'e yardım eli
Yalova İl Müftülüğü'nden İdlib'e yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Farklı şeritlerde meydana gelen zincirleme kazada, ortalık savaş alanına döndü
Farklı şeritlerde meydana gelen zincirleme kazada, ortalık savaş alanına döndü
Pazartesi günü İstanbul dahil 43 ilde sağanak yağış bekleniyor
Pazartesi günü İstanbul dahil 43 ilde sağanak yağış bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Antony Blinken Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Arda Turan Cenk Tosun Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yalova İl Müftülüğü'nden İdlib'e yardım eli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:16:50. #1.14#

title