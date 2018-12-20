Yalova İl Genel Meclis Üyelerinden Başkan Bozkurt'a Ziyaret

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel ve Yalova İl Genel Meclis üyelerini Şuhut Belediyesi Otelinde ağırladı.

Şuhut Belediyesi Otelinde gerçekleşen proğrama, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel ve İl Genel Meclis Üyeleri, Yalova İl Genel Meclisi üyeleri katıldı. Başkan Bozkurt, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Üyelerini ve Yalova İl Genel Meclisi üyelerini kapıda karşıladı. Karşılamanın ardından misafir heyete kahvaltı ikramında bulunan Başkan Bozkurt, ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini belirtti ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunarak Şuhut ilçesi hakkında heyete bilgiler aktardı.

Şuhut ilçesinde gerçekleşen hizmetlerin çok güzel olduğunu belirten Yalova İl Genel Meclis üyeleri Başkan Bozkurt'a görevinde başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA