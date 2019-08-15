YALOVA 'Hashtag' işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış

15.08.2019 17:17

'Hashtag' işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış

Yalova'nın Çobankale ilçesinde yapılan arkeolojik kazılarda çok önemli bulgulara rastlandı. Sosyal ağlarda kullanılan 'hashtag' işaretinin kazılardan çıkan ilk seramik parçalarında olması ise dikkat çekti. Osmanlı'nın tarihinde önemli bir yer tutan ve devlet statüsü kazanmasında etkili olan Bafeus Savaşı'nın yapıldığı yer olan ve 3 yıldır kazı çalışmaları süren Çobankale'de bulunan seramik parçasının 12. yüzyıla ait geç Bizans döneminden olduğu tahmin ediliyor.

Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Seçkin ve 20 kişilik ekibin yaptığı kazılarda ilk bulgulara rastlandığı bildirildi. Ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Osmanlı'nın devlet statüsü kazandığı yer olduğunu söylediği, Bafeus yani Yalakova Savaşı'nın kıran kırana geçtiği Çobankale'deki kazıların Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ışık tutacağı belirtiliyor. Burada devam eden kazılarda ise kemik, seramik ve demir parçalarına rastlandı. İlk bulgulardan birisi ise 12 ile 15. yüzyıldan kaldığı ve geç Bizans dönemine ait olduğu belirtilen ve üzerinde 'hashtag' işaretinin olduğu seramik parçası oldu.

'HASHTAG'İ BİZANSLILAR KULLANMIŞ'

Konuyla ilgili bilgi veren kazı başkanı Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, Bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı Çobankale Kurtarma Kazısı Evi oluşturuldu. Çobankale kazısında ilk bulgularımızı buraya getiriyoruz ve burada tasnifliyoruz. Bu eseri de Çobankale'de bulduk. 12 ile 15. Yüzyılda kullanılmış geç dönem Bizans seramiği. Birçok Bizans seramiğinde de süslemeler var ancak bulduğumuz bu seramikte günümüz sanal dünyasında kullandığımız 'hashtag' işareti var. O açıdan son derece önemli. Popüler kültürün kullandığı önemli simgelerden birisi aslında Bizanslılar tarafından bundan yıllar önce kullanılmış dedi.

Dikkat çeken seramik ile diğer tarihi bulguların koruma altına alındıkları ve detaylı incelemeye tabi tutulacakları bildirildi.

Kaynak: DHA