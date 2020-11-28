Yalova halk pazarlarına HES koduyla girilecek
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Yalova halk pazarlarına HES koduyla girilecek

28.11.2020 18:26 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:01

Yalova halk pazarlarına HES koduyla girilecek Korona virüs önlemleri kapsamında Yalova Halk Pazarı'na girişler HES kodu ile yapılmaya başlandı.

Yalova halk pazarlarına HES koduyla girilecek

BURSA - Korona virüs önlemleri kapsamında Yalova Halk Pazarı'na girişler HES kodu ile yapılmaya başlandı.

Yalova Halk Pazarına alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar HES kodu ile giriş yapmaya başladı. HES kodu olmayan vatandaşları girişlerde kontrol eden zabıta ekipleri içeri almadı. Öte yandan pazara giren vatandaşların ateş ölçümleri de gerçekleştirildi. HES kodu uygulamasından haberi olmayan vatandaşlar duruma isyan etti. Denetim yapan zabıta ekipleri HES kodu olmayan vatandaşlara yardımcı oldu. Yoğunluk yaşanan pazarda görevliler sık sık vatandaşları uyardı. 65 yaş üstü vatandaşlar ise pazara alınmadı. HES koduyla pazara giriş yapan vatandaşlar ise bu durumun iyi olduğunu önlemlerin daha da arttırılması gerektiğini ifade etti.

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Yalova halk pazarlarına HES koduyla girilecek
Yalova halk pazarlarına HES koduyla girilecek
Yalova halk pazarlarına HES koduyla girilecek
Yalova halk pazarlarına HES koduyla girilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE KAYA

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