Yalova Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri maske üretimine başladı Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde dikiş eğitimi gören kursiyerler sağlık görevlileri için maske dikimine başladı.

Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde dikiş eğitimi gören kursiyerler sağlık görevlileri için maske dikimine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursiyerlerin diktiği maskelerin sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile kamuda çalışanlara gönderileceği bildirildi.

Açıklamada kursiyerlerin, ihtiyaç halinde maske dikimine devam edeceği duyuruldu.

Kaynak: AA