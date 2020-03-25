Yalova Halk Eğitim haftada 10 bin maske üretecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Yalova Halk Eğitim haftada 10 bin maske üretecek - Haber
Yalova, Yerel

Yalova Halk Eğitim haftada 10 bin maske üretecek

- Yalova Halk Eğitim haftada 10 bin maske üretecek Sağlık çalışanlarının tulum ve maskeleri Yalova'dan Yalova Halk Eğitim Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının tek kullanımlık maske ve koruyucu tulum ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

25.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:01
Yalova Halk Eğitim haftada 10 bin maske üretecek

- Yalova Halk Eğitim haftada 10 bin maske üretecek

Sağlık çalışanlarının tulum ve maskeleri Yalova'dan

YALOVA - Yalova Halk Eğitim Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının tek kullanımlık maske ve koruyucu tulum ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Kurumdaki usta öğreticiler, haftada 10 bin maske ve ihtiyaç duyulan tulumları üretmek için var güçleri ile mesai yapıyor.

Korona virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanlarının ihtiyaç duydukları tek kullanımlık maskeler ile koruyucu tulumlar, Yalova Halk Eğitim Merkezi'nde üretiliyor. Tamamı usta öğreticilerden oluşan 20 kişilik bir ekip, sabah saatlerinde kuruma gelerek, atölyelerde akşama kadar durmaksızın maske ve tulum dikiyor.

Haftalık 10 bin adet maske ile ihtiyaç duyulan tulumları ürettiklerinin altını çizen Halk Eğitim Müdürü Sadrettin Doğan, "Yalova Valisi Muammer Erol'un talimatı ve Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un destekleri ile biz de harekete geçtik. Sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı olan tek kullanımlık maskelerin ve koruyucu tulumların üretimi yapıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza sadece alkışla değil çalışmalarımızla da destek olmak istedik. Burada 20 usta öğretici ile birlikte üretim yapıyoruz. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Zira burada tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gelip çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızın maske ve tulum ihtiyacını karşılamak için mesai harcıyoruz. Haftada 10 bin adet maske üreterek bunları sağlıkçılarımıza ulaştırıyoruz" dedi.

Maske ve tulum üretimi yapılan atölyelerde çalışan usta öğreticilerin hijyenine de büyük özen gösteriliyor. Güvenli mesafe bırakılarak çalışan usta öğreticiler sürekli maske takıyor.

Yalova Halk Eğitim haftada 10 bin maske üretecek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yalova Halk Eğitim haftada 10 bin maske üretecek

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haber
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haber
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haber
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Haber
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt Haber
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı
Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Trump: Türkiye'ye 'Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın' dedim, başta kabul etmediler
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji
Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Seyit Torun Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Dilek Yaman Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Açıklama Beşiktaş Fatih Terim Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yalova Halk Eğitim haftada 10 bin maske üretecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 14:38:02. #1.15#
title