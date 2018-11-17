Yalova Hacizli Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

Yalova'nın Armutlu ilçesinde Keçikaya Mevkii açıklarında borçları nedeniyle hacizli olan iki kuru yük gemisinden birisi, hava muhalefeti nedeniyle karaya oturdu.

Kurtarma römorku ile de müdahale edilen gemi için gün boyu çalışmalar yapıldı. Olay yerinin sahil kısmında Jandarma ekipleri de yer aldı. Türk bandıralı gemilerin hacizli olması nedeniyle İstanbul Pendik açıklarında demirlendiği, bakım ve onarım nedeniyle Yalova kıyılarına yaklaştıkları iddia edildi. Karaya oturan geminin kurtarılabilmesi için çalışma yürüten Yalova Liman Başkanlığı, olayla ilgili de tahkikat başlattı.