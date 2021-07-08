YALOVA-GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ DE YARALAYAN EMEKLİ ALBAY, İNTİHAR ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YALOVA-GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ DE YARALAYAN EMEKLİ ALBAY, İNTİHAR ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YALOVA'da emekli albay Mehmet Ferah (75), gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Mehmet Ödef'i (57) beylik tabancasıyla öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti.

YALOVA'da emekli albay Mehmet Ferah (75), gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Mehmet Ödef'i (57) beylik tabancasıyla öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Koruköy Beldesi Selvili Çiftlik mevkisinde bulunan bir yazlık sitede meydana geldi. Mehmet Ferah, yazlık sitede bulunan komşusu Mehmet Ödef'le gürültü nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, site bekçisi Osman Yiğit (62) ve site sakini Tuncay Merve (64), tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada silahını çıkaran Ferah, art arda tetiğe bastı.

Ferah'ın tabancasından çıkan mermiler, Mehmet Ödef ve kavgayı ayırmaya gelen site bekçisi Osman Yiğit ile site sakini Tuncay Merve'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Ödef'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Osman Yiğit ve Tuncay Merve ise Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Yiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DENİZ KENARINDA İNTİHAR ETTİ

Komşusunu öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaşan Mehmet Ferah, deniz kenarına gitti. Bir süre sonra sahil kesiminden gelen silah sesi üzerine ekipler bu yöne hareket etti. Emekli albay Ferah, deniz kıyısında kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Ferah'ın tabanca ile kafasına ateş edip, intihar ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YALOVA-GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ DE YARALAYAN EMEKLİ ALBAY, İNTİHAR ETTİ
YALOVA-GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ DE YARALAYAN EMEKLİ ALBAY, İNTİHAR ETTİ
YALOVA-GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ DE YARALAYAN EMEKLİ ALBAY, İNTİHAR ETTİ
YALOVA-GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ DE YARALAYAN EMEKLİ ALBAY, İNTİHAR ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | Gürültü nedeniyle komşusunu öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan emekli albay, intihar etti (2)- Yeniden
Son Dakika | Gürültü nedeniyle komşusunu öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan emekli albay, intihar etti (2)- Yeniden
Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi
Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi
18 günlük eşinin saldırısına uğrayan genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti
18 günlük eşinin saldırısına uğrayan genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Seray Kaya Sertab Erener İbrahim Selim
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YALOVA-GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ DE YARALAYAN EMEKLİ ALBAY, İNTİHAR ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 02:31:27. #1.15#

title