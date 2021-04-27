Yalova güreşin merkezi oluyor
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Yalova güreşin merkezi oluyor

Yalova güreşin merkezi oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yalova'nın Termal İlçesi'nde atıl durumda bulunan binanın Türkiye Güreş Federasyonu tarafından güreş milli takımları için bir kamp merkezi olarak kullanılacağı açıklandı.

Yalova'nın Termal İlçesi'nde atıl durumda bulunan binanın Türkiye Güreş Federasyonu tarafından güreş milli takımları için bir kamp merkezi olarak kullanılacağı açıklandı.

Termal ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait olan ve atıl durumda bulunan bina imzalanan protokolle Türkiye Güreş Federasyonu'na tahsis edildi. Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sırrı Acar'ın adının verileceği tesis güreş milli takımları için bir kamp merkezi olarak kullanılacak.

Termal Belediye Başkanı H. Sinan Acar ve AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün çabaları ile Termal ilçesinde atıl durumda bulunan binanın Türkiye Güreş Federasyonuna tahsisi için bakanlık ve federasyon nezdinde gerekli görüşmeler yapıldı.

Bakanlıkların onayı ile bu tesisin güreş milli takımları için bir kamp merkezine dönüştürülmesi için düğmeye basıldı. Tesisin hayata geçmesini sağlayacak olan protokol ise Yalova Valiliği'nde imzalandı. Protokol imza törenine Yalova Valisi Muammer Erol, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Termal Belediye Başkanı H. Sinan Acar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Dünya ve Avrupa Şampiyonu güreşçi Sırrı Acar ile Yalova Güreş İl Temsilcisi Lütfi Özgür de katıldı.

Tesisin Türkiye Güreş Federasyonuna aktarılmasına ve burada yapılacak olan tesise Türkiye Güreş Federasyonu Sırrı Acar Güreş Kamp Merkezi adının verilmesine izin verecek protokole ise Yalova Valisi Muammer Erol ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın imza koydu.

Protokolün imzalanması sonrasında söz alan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Yalova Termal ilçemizde Türkiye Güreş Federasyonu olarak tahsisi gerçekleştirilen binanın kamp eğitim merkezi olarak kullanılmasına yönelik protokolü imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sırrı Acar Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan, ülkemizi ve bayrağımızı başarıyla temsil etmiş efsane bir güreşçimizdir. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Bu tesisimize de onun adını vermekten mutluyuz. İnşallah bu tesiste yeni Sırrı Acar'lar yetişecek. Bu tesisin bize tahsisinde destek veren başta Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Termal Belediye Başkanımız H. Sinan Acar ile İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hem Yalova hem Türkiye Güreş Federasyonu'na hem de Türk güreşine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yalova'nın bir spor şehri olacağını dile getiren AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, "Yalova'nın bir spor şehri olması konusunda hakikaten ilk seçildiğimiz andan itibaren Yalova'da ki tüm paydaşlarımızla bu meseleyi görüşürken bir kararlılığımız var. Bugün de bunun önemli kilometre taşlarından birisini yerine koyacağız. Hakikaten Sırrı Acar ismi sadece ülkemizde değil, tüm Dünya'da güreş denince bir marka haline geldi. Onun başarıları birçok şampiyona da ilham kaynağı oldu. Şimdi inşallah kim Türkiye'de güreşle uğraşıyorsa Yalova onlara bir yuva olacak. Buradan inşallah Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkacak. ve hepsinin hafızasında da Yalova bir yer edinecek. Aynı anda da Sırrı Acar hocamızın sporcu ahlakını, duruşunu sonsuza kadar yaşatacak ve yeni nesillerle paylaşacağız. Yalova'mız, güreş camiamız ve ülkemiz burada önemli bir ivme kazanacak" şeklinde konuştu.

Yalova'nın Türk güreşine imza atacağı bir tesisin imza töreninde bulunmanın mutluluğunu duyduğunu ifade eden Yalova Valisi Muammer Erol ise konuşmasında, "Ben de bu tesisin Türk güreşine kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi ki bunların sebebi Sırrı Acar'ın emeği, gayreti ve başarılarıdır. İyi ki o günlerde o gayret ve özveriyi ortaya koyarak o şampiyonlukları kazanmış. Bugün de o günlerdeki gayretleri birçok gence yol gösteriyor. Ayrıca başka gençlerin de şampiyon olmasını sağlayacak tesislerin kazandırılmasına yol açıyor. Bizlerin kamu idarecileri olarak görevi vatandaşların hayatını güzelleştirmek ve iyileştirmektir. Kamu yararını ön planda tutarak hep beraber övünebileceğimiz işlerin ön plana çıkmasını da sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken elimizdeki imkanları maksimum verimlilikte nasıl değerlendiririz diye düşünüyoruz. Bu anlamda Termal Belediye Başkanımız H. Sinan Acar ve AK Parti Yalova Milletvekilimiz Ahmet Büyükgümüş'ün de ön ayak olmasıyla Termal'de atıl duran eğitim binasını Türk güreşine kazandırdık. Bu tesisle, 'Yalova güreşe imza atıyor' diyebileceğimiz ve bundan sonra da güreşin her başarısında yer alan bir katkı sunacağız. Bundan sonra şampiyon olacak güreşçilerimize Yalova bir yuva olacak. Bu tesisin hakkını vererek dolu dolu kullanılmasını talep ediyoruz. Çok mutluyuz" sözlerine yer verdi.

Tesise adı verilen Dünya ve Avrupa Şampiyonu güreşçi Sırrı Acar ise duygu yüklü bir konuşma yaparak, "Ben bir köylü çocuğuydum. Güreş sayesinde çıkıp İstanbul'u öğrendim. Türkiye'yi öğrendim ve dünyayı öğrendim. Ama bunu yaparken en çok da vatan sevgisini öğrendim. Vatan deyince her şey durur. Buradan da vatanı için ter ve kan akıtacak gençler yetişecek. Bayrağımızı gönlere çektirip İstiklal Marşımızı tüm Dünyaya dinletecek gençler çıkacak. Bu tesise benim adımı layık gördüğünüz için de sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu. - YALOVA

Yalova güreşin merkezi oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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