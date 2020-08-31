YALOVA Golf kulübündeki halaylı düğüne 6 bin lira ceza
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YALOVA Golf kulübündeki halaylı düğüne 6 bin lira ceza

Golf kulübündeki halaylı düğüne 6 bin lira cezaYalova'da, polis ekiplerinin golf kulübünde düzenlenen bir düğünde gerçekleştirdiği denetimde, davetlilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymaması nedeniyle düğün ve iş yeri sahibine toplamda 6 bin 378 lira para cezası kesildi.

31.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:06

Golf kulübündeki halaylı düğüne 6 bin lira ceza

Yalova'da, polis ekiplerinin golf kulübünde düzenlenen bir düğünde gerçekleştirdiği denetimde, davetlilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymaması nedeniyle düğün ve iş yeri sahibine toplamda 6 bin 378 lira para cezası kesildi.

Yalova'da polis ekipleri, ihbar üzerine bir golf kulübünde düzenlenen düğün törenini denetime gitti. Kulübe gelen ekipler, yaklaşık 40 kişilik grubun maske ve mesafe kuralına uymadığını ve el ele tutuşup, halay çektiğini gördü. Polis ekiplerince, davetlilere koronavirüs tedbirleri anlatıldı. Düğünde kurallara uyulmaması nedeniyle düğün sahibi ve iş yeri sahibine, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 189'ar TL'den toplam 6 bin 378 TL ceza kesildi.

YALOVA Golf kulübündeki halaylı düğüne 6 bin lira ceza

Kaynak: DHA

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