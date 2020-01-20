Yalova Esenköyspor 2. Lige yükseldi

20.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:18

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlediği Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi Final Grubu maçlarının ardından Yalova takımı Esenköyspor adını 2. Lige yazdırdı.



Kocaeli Hasan Gemici Spor Salonunda oynanan maçlar kapsamında Yalova ekibi Esenköyspor ilk maçında Zonguldak ekibi Kilimli Belediye'yle karşılaşırken rakibini 3-1 yendi. İkinci gün Tekirdağ takımı Çorlu Belediyesi engelini Esenköyspor 3-2'lik skorla geçti. Organizasyonun son gününde Eskişehir ES Spor'la oynayan Esenköyspor rakibini 23-25, 25-14, 25-12 ve 26-24'lük setlerin ardından 3-1 yenerek grubunu 8 puanla zirvede tamamladı. Yalova Esenköyspor bu başarısının ardından 2020-2021 sezonunda Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele edecek. - YALOVA

Kaynak: İHA