Yalova Devlet Hastanesi kaba inşaatının yüzde 70'i tamamlandı
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Deprem, Yalova, Sağlık

Yalova Devlet Hastanesi kaba inşaatının yüzde 70'i tamamlandı

Yalova'da yapımı süren 400 yataklı devlet hastanesi kaba inşaatının yüzde 70'inin tamamlandığı bildirildi.

09.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:34
Yalova Devlet Hastanesi kaba inşaatının yüzde 70'i tamamlandı

Yalova'da yapımı süren 400 yataklı devlet hastanesi kaba inşaatının yüzde 70'inin tamamlandığı bildirildi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, hastane şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yalova Devlet Hastanesi inşaatının tüm altyapı ve ulaşım sorunlarının çözümü için çalışmalara başladıklarını kaydeden Tutuk, bu hastanenin kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Proje müdürü Mehmet Epözdemir de hastanenin kaba inşaatının yüzde 70'inin bittiğini, projeyi Aralık 2021'den önce tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Epözdemir, Yalova'nın birinci derece deprem bölgesinde olduğuna dikkati çekerek, "Binada 498 yeni nesil deprem izolatörü var. Bu izolatörler deprem anında yüzde 80 civarında o ivmeyi sönümler. Bu sistem deprem sırasında 65 ile 75 santim sağa ve sola hareket etmeyi sağlar." dedi.

Kaynak: AA

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